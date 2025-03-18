Украинские военные отошли с невыгодных позиций на одном из участков фронта в Донецкой области. Об этом сообщил генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий тактической группой.

"Самое важное для командования - сохранить жизнь и здоровье личного состава. Поэтому на одном из участков фронта принято решение об отводе сил и средств с невыгодных позиций. Это позволило не только сохранить бойцов, но и улучшить нашу оборону. Враг несет потери, и мы имеем возможность действовать эффективнее", - пишет Наев на своей странице в Facebook.

Где именно ВСУ отошли Наев не уточнил.

"За последний месяц, благодаря совместной работе разведчиков, операторов дронов, артиллеристов, минометчиков, танкистов и пехоты, удалось уничтожить более 30 единиц вражеской бронетехники и более 2000 оккупантов. Это ощутимо уменьшило количество вражеских атак на нашем направлении", - отметил командующий.

По данным СМИ, Наев был назначен командиром тактической группы Великая Новоселка.

На этом участке, по данным украинских источников, армия РФ в последнее время наступает.

Карта Deep State показывает, что ВСУ здесь в последние дни постепенно отходили в районе Скудного. Россияне уже подходят к Веселому.

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