В пятницу, 21 марта, в Украине идет 1122-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости

10:49 В Харькове ТЦК сбили с ног убегающего парня.

За него заступилась бабушка и помогла уйти.

10:27 Украинский источник Bild рассказал, как Украина научилась противодействовать российским авиабомбам, о чем ранее сообщали и российские паблики.

Для этого используется новый глушитель Night Watch Lima, который способен подавлять или подменять спутниковые сигналы, заставляя бомбы терять ориентацию в пространстве.

К большинству стандартных помех система "Комета-М", используемая в российских бомбах, устойчива.

Однако эксперты полагают, что Россия вскоре найдет способы обойти эти помехи.

10:14 На нефтебазе в Краснодарском крае РФ, которая была атакована дронами два дня назад, ночью произошли новые взрывы, сообщают российские паблики.

По их данным, произошла разгерметизация, из-за чего вспыхнули еще два резервуара с нефтью. Пострадали двое пожарных.

Жителям Кавказского района власти рекомендуют не выходить на улицу.

09:31 В Одесской области под обстрел попал детский лагерь в курортном районе, сообщает ГСЧС.

Он не работает с начала войны. Пожар потушили.

09:22 РФ сама обстреляла газоизмерительную станцию "Суджа" в целях проведения "дискредитационной кампании", заявляет Генштаб.

"Враг обвинил наши Силы обороны в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". Эти обвинения безосновательны. Указанная станция неоднократно обстреливалась самими россиянами. Сегодня противник усилил спланированное деструктивное информационное влияние очередной провокацией - обстрелял этот объект из артиллерии", - говорится в сообщении.

09:12 Украина и Россия "в шаге" от прекращения боевых действий, заявляет Госдеп.

"Мы всего в одном шаге от полного прекращения огня, и тогда мы сможем говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире, на который смогут рассчитывать люди в Украине, России и во всём мире. Именно это Америка помогла обеспечить, и именно этим мы продолжаем заниматься каждый день. Мы никогда не были ближе к миру с этими двумя сторонами", - заявила представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в интервью "NewsNation Now", передает The Hill.

08:37 Киев и Москва снова высказывают взаимные обвинения в ударах, нарушающих воздушное перемирие.

Глава Офиса президента Ермак заявил, что "Россия снова атакует гражданскую инфраструктуру" - комментируя вчерашние удары по Одессе.

А спикер МИД РФ Захарова обвинила Украину в обстреле газоизмерительной станции "Суджа". "Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие", - заявляет она.

08:26 В Одессе после атаки беспилотников сгорел автосалон с машинами BMW X6.



08:15 Россияне продвинулись в Курской области, пишет украинский военный паблик Deep State.

Судя по его карте, они взяли Рубанщину к юго-западу от Суджи и штурмуют Гоголевку.

О взятии Рубанщины РФ сообщала еще несколько дней назад.

Отметим, что это направление по дороге к украинской границе, в том числе - в сторону газоизмерительной станции "Суджа", которая предположительно горела сегодня ночью. Также россияне продвинулись к северу от Гуево.

В целом они взяли еще 30 квадратных километров территории Курской области, и теперь контролируемый Украиной участок уменьшился до 80 квадратных километров (что уже меньше российского плацарма под Липцами Харьковской области).

08:13 В Запорожском районе в результате ночного удара травмированы шесть человек: двое мужчин (59 и 61 год), три женщины (50, 54 и 55 лет) и 4-летний мальчик. Об этом сообщает ГСЧС.

07:44 Ещё кадры из Одессы, которую вчера вечером атаковали "Шахеды".

В результате атаки травмированы три человека, среди которых есть дети, сообщил руководитель ОВА Кипер. Повреждены жилая многоэтажка, ТЦ и магазины.