Армии РФ удалось продвинуться в Торецке Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала "Новини.LIVE" сообщил командир беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады имени рыцарей зимнего похода Сергей Ярый.

"Несмотря на все заявления противника, город держится. Противник применяет тактику обхода крупных городов, он пытается обойти их с флангов и затем перерезать логистику нам. В Торецке такая же ситуация: противник хочет обойти город с фланга, потому что в городских боях он не может взять город уже долгое время. Некоторые позиции мы вынуждены были оставить, так как они разрушены", - отметил Ярый.

По его данным, РФ перебросила в Торецк резервы с других направлений, в частности, из Курахово, и проводит механизированные штурмы и пехотные бои, а также массово начала применять оптоволоконные дроны.

Напомним, на выходных военный обозреватель Богдан Мирошников писал об ухудшении ситуации в городе прогнозировал полную потерю Торецка в скором времени.

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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным украинского военного паблика Deep State, армия РФ продвинулась около Каменки и Тополей на западном берегу Оскола к северу от Купянска в Харьковской области. Российские телеграм-каналы сообщили, что ВСУ вошли в село Демидовка Белгородской области РФ. Заявлялось, что в населенном пункте идут бои, армия РФ пытается вытеснить украинские войска.

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