В Торецке Донецкой области, остатки которого удерживают ВСУ, ситуация ухудшается.

Об этом сообщил украинский военный обозреватель Богдан Мирошников в своём телеграм-канале.

"По Торецку ситуация продолжает ухудшаться. Фактически, полностью потеряна шахта "Торецкая" вместе с терриконом. Арьергардное сопротивление ещё продолжается, но в целом ситуация уже понятна. Крымское не просто утрачено – враг уже продвинулся до прудов и сумел закрепиться. От шахты "Центральная" враг пытается продвигаться на юг и к остаткам Забалки. Короче говоря, готовимся к полной потере Торецка", – написал Мирошников.

Напомним, что о захвате Торецка россияне заявляли ещё 7 февраля. Но, по данным украинских военных пабликов, ВСУ всё ещё контролируют отдельные районы Торецка.

Также спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что Торецк остаётся под контролем Сил обороны.

Война в Украине продолжается 1124-й день. Последние новости с главными событиями 23 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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