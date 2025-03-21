Спутниковые фото показали, куда на самом деле били украинские беспилотники по российской авиабазе в Энгельсе
На аэродроме в российском Энгельсе, что в Саратовской области попавший под удар склад расположен вдалеке от самолетов.
Это заметно на снимках американской компании Maxar.
Военный обозреватель "Би-би-си" Павел Аксенов прокомментировал эти спутниковые фото последствий ударов украинских дронов по российской авиабазе.
"Судя по фотографии, удар был нанесен по складу. В социальных сетях циркулировали видеоролики, на которых, как утверждалось, фигурировали последствия ударов. Судя по вторичной детонации, которую было хорошо слышно на записях, склад, в который попали дроны, мог быть с боеприпасами.
На фотографиях видно, что склад расположен вдали от стоянок самолетов. Рядом со складом – в 200 метрах от его крайней точки – находится граница дачного поселка.
Строения на территории склада окружены земляным валом, который необходим для предотвращения распространения пожара и разлета обломков. Внутри одних участков, огороженных валами, видны строения. Объекты внутри других участков больше похожи на ящики, складированные под открытым небом.
На фотографиях видно, что в результате взрывов обломки разлетелись на большой площади – они на территории домов в поселке. Судя по фотографиям, склад не был полностью уничтожен, но получил значительные повреждения", - пишет Аксенов.
Вчера Генштаб сообщил, что в ночь на 20 марта Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому "Энгельс".
Напомним, летом россияне заявляли об атаке на этот аэродром.