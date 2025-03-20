Сегодня ночью Силы обороны Украины ударили по военному аэродрому "Энгельс" в Саратовской области РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Сообщается, что в районе аэродрома зафиксирован пожар, взрывы и вторичная детонация боеприпасов.

"Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения", - говорится в сообщении.

Ранее местные власти сообщали о пожаре на территории аэродрома в Энгельсе после атаки дронов.

В Энгельском районе РФ ввели режим чрезвычайной ситуации после налета дронов на аэродром. Предварительно, поражены склады боеприпасов и топлива на аэродроме. Была информация и о прилете по НПЗ.

Война в Украине идет 1121-й день. Следим за последними новостями и главными событиями 20 марта 2025 года в обновляемом онлайне.

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