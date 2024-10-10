Силы обороны Украины поразили российский военный аэродром "Ханская" в Адыгее, где базировались самолеты Су-34 и Су-27.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Сообщается, что под удар попал склад боеприпасов, расположенный на территории военного объекта, зафиксировано возгорание.

Известно, что на аэродроме базировались самолеты Су-34 и Су-27. Более подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Напомним, 7 октября в оккупированной Феодосии был поражён крупнейший по объёмам переработки морской нефтяной терминал Крыма.

Война в Украине идет уже 960-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Россияне продвинулись под Работино в Запорожской области. В Торецке Донецкой области российские войска продвинулись в центре города и южнее захватили микрорайон "Нахаловка". На Покровско-Кураховском направлении сообщалось о продвижении РФ около Цукурино в сторону Вознесенки.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.