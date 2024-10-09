В районе Ейска Краснодарского края РФ поражен склад беспилотников "Шахед".

Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"По имеющейся информации, вблизи населенного пункта Октябрьский в Краснодарском крае РФ хранилось около 400 ударных дронов. По результатам объективного контроля зафиксировано точное попадание в цель. На территории объекта наблюдалась вторичная детонация", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Российские издания сообщают о "пожаре в складских помещениях в Ейском районе", не уточняя содержимое складов.

По заявлению оперативного штаба Кубани, на данный момент пожар "локализован" на площади в 1,6 тысяч квадратных метров.

Ранее мы писали, что в Тверской области РФ после атаки дронов начался пожар на складе боеприпасов.

Война в Украине идет уже 959-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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