Украина запустила по Москве рекордное число беспилотников перед встречей с американцами в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Это похоже, стало крупнейшей атакой на российскую столицу за все время трехлетнего конфликта", - пишет агентство.

Отмечается, что нападение произошло в момент, когда делегации Украины и США готовятся к сегодняшней встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного мирного урегулирования.

Издание напоминает, что перед встречей президент Украины Владимир Зеленский сделал предложение о прекращении авиаударов и военно-морских операций в качестве первого шага к прекращению огня (без прекращения боёв на земле).

Подробнее о перспективах переговоров в Джидде мы рассказывали в отдельном материале.

Напомним, в ночь на 11 марта Москва и Московская область подверглись массированной атаке беспилотников ВСУ. Сообщалось о погибших и раненых, возникли пожары.

О том, что означает крупнейшая атака дронов по РФ перед переговорами Украины и США в Саудовской Аравии, мы писали в отдельном материале.