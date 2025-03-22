МИД РФ угрожает Украине "симметричным ответом", обвиняя ВСУ в ударах по российским энергообьектам.

Об этом сообщает пресс-служба ведомстве.

"Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира. Предупреждаем, что в случае если киевский режим продолжит деструктивную линию, российская сторона оставляет за собой право на ответ, в том числе симметричный", - заявляет МИД РФ.

Напомним, во вторник, после разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, лидер РФ заявил о готовности к взаимному мораторию на удары по украинским энергообъектам. Позже президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина также согласна на мораторий на взаимные удары, но не только по энергообъектам, но и по другой гражданской инфраструктуре.

Однако с тех пор обе стороны неоднократно обвиняли друг друга в ударах по энергетике и прочим инфраструктурным объектам. При это спикер Кремля Дмитрий Песков вчера заявил, что мораторий на российские удары по украинской энергетике остаётся в силе.