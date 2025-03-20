Украина не получила приглашение в НАТО, но власти не готовы обсуждать нейтралитет Киева.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министроом Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Президенту Украины задали вопрос о готовности страны к нейтральному статусу. По словам Зеленского, Украину в НАТО не зовут и тут не о чем говорить, но добавил, что никогда не говорил о своей готовности "обсуждать вопрос о нейтралитете Украины".

"Это россияне требуют. Относительно нейтральности. Если это был вопрос о НАТО, то я всегда говорил: к сожалению, нас не берут в НАТО. Мы действительно очень хотим, мы считаем, что это решило бы много проблем. Но не о чем говорить. США как главный союзник в НАТО не поддерживают Украину в НАТО. На сегодняшний день это так", - ответил Зеленский.

Также он заявил о "серьезных трудностях" со вступлением Украины в ЕС и раскритиковал позицию Венгрии и ее премьера Виктора Орбана, который блокирует многие решения ЕС.

"Это просто антиевропейски, когда один человек блокирует решения, которые важны для всего континента или которые уже были согласованы. Украина выполнила требования, но сейчас существуют серьезные трудности с открытием первого и, конечно, других переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС. Европейские усилия, которые должны способствовать большей безопасности и миру, также постоянно блокируются", - сказал Зеленский.

Кроме того, он затронул тему сдвинувшегося с мертвой точки мирного процесса, сообщив, что делегация Украины будет обсуждать с американцами детали предлагаемого перемирия в понедельник в Саудовской Аравии. Он в очередной раз заявил, что частичное перемирие, которое сейчас обговаривают, включает мораторий на обстрелы не только объектов энергетики, но и прочей гражданской инфраструктуры.

Еще он сказал, что не обсуждал с Дональдом Трампом право собственности США на украинские АЭС, включая Запорожскую. По его словам, Трамп спросил, что Зеленский думает об этой АЭС. Тот ответил, что без Украины она работать не может.

"Все АЭС принадлежат народу Украины. Это государственные АЭС, это не частная собственность. Запорожская АЭС тоже. Если американцы хотят забрать ЗАЭС у россиян, инвестировать и модернизировать ее – мы можем об этом говорить, но вопрос собственности не обсуждали с Трампом", – заявил Зеленский.

Напомним, американский министр энергетики Крис Райт сообщил, что США готовы управлять украинскими атомными электростанциями ради достижения мира.

Что касается ударов по объектам энергетики, то вчера Зеленский объявил, что Украина передаст США список объектов, по которым не должна бить РФ.