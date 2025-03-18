Владимир Путин требует приостановить все поставки оружия Украине на время предлагаемого президентом США Дональдом Трампом месячного перемирия.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Европе и Москве.

При этом минимальной целью является прекращение помощи хотя бы со стороны США.

Высокопоставленный европейский чиновник заявил, что Европа "крайне неохотно соглашается" на такое требование России, поскольку это рискует создать ситуацию, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, а Украина - нет.

При этом Путин требует остановить поставки временно и не против, чтобы они возобновились после заключения мирного соглашения, но в котором Украина должна согласиться на ограничение своего военного потенциала.

Напомним, что публично Путин также озвучивал еще одно требование - прекращение мобилизации в Украине. Подробнее о мирном процессе мы писали в отдельном материале.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сообщил, что сегодняшний разговор Путина и Трампа ожидается в районе 15-17 часов по Киеву.

По его словам, они обсудят не только Украину, но также "нормализацию отношений РФ и США".

Ранее Трамп заявил, что многие элементы финального соглашения по Украине уже согласованы, но многие ещё предстоит сделать.