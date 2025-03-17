Появилось полное заявление президента США Дональда Трампа о войне в Украине и завтрашнем разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным.

"Завтра я разговариваю с президентом Путиным из России, чтобы спасти некоторых солдат, которые в серьезной беде. Они фактически захвачены. Они окружены российскими солдатами... Они окружены российскими солдатами, и я считаю, что, если бы не я, они бы уже погибли. Мне удалось добиться того, чтобы они ничего не предпринимали в этот момент. Но это плохая ситуация в России, и это плохая ситуация в Украине. То, что происходит в Украине, – это не хорошо, но мы посмотрим, сможем ли мы достичь мирного соглашения, перемирия и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать... Единственная причина, по которой я вовлечен, – это Россия и Украина, но также и многие люди, это человечество. Я вовлечен ради человечества. Там убивают много людей, и нам нужно было заставить Украину поступить правильно. Это была непростая ситуация. Вы получили небольшое представление в Овальном кабинете. Но я думаю, что сейчас они поступают правильно, и мы пытаемся достичь мирного соглашения. Мы хотим добиться прекращения огня, а затем мирного соглашения", – сказал президент США.

Ранее Трамп анонсировал, что во время разговора с Путиным будут обсуждаться контроль территорий, судьба Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.

О том, что происходит сейчас с переговорами о перемирии в Украине, мы рассказывали в отдельном материале.