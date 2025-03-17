Президент США Дональд Трамп поговорит с главой РФ Владимиром Путиным во вторник утром.

Об этом заявил американский лидер, сообщает Clash Report в соцсети Х. Скорее всего речь идет о разговоре, намеченном на утро по американскому времени.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтон и Москва смогут достичь договоренности о мирном урегулировании на Украине. Соответствующее заявление он сделал в беседе с журналистами во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне.

Он подтвердил, что во вторник намерен провести разговор с президентом России Владимиром Путиным.

"Посмотрим, сможем ли мы выработать мирное соглашение - о прекращении огня и мире. Я думаю, что у нас получится", - отметил Трамп.

На этой же встрече с журналистами Трамп категорически отверг утверждения, что к отступлению ВСУ из Курской области привела приостановка военной помощи со стороны Соединенных Штатов.

"Нет, совсем нет. Нет. На самом деле все наоборот", - сказал он журналистам во время посещения Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, отвечая на соответствующий вопрос.

Предстоящий разговор с Путиным будет очень важным, переговоры по Украине вступают в "критическую стадию", также заявил Трамп.

По словам президента США, Киев и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта.

Ранее мы сообщали, что Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным на этой неделе.

"Я буду говорить с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", – заявил американский лидер.

Трамп обещает обсуждение контроля территорий, Запорожской атомной электростанции и "раздел активов" Украины.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, мы сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы", – добавил президент США.