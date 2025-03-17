Путин разрешил нескольким западным фондам торговать ценными бумагами России
Глава РФ Владимир Путин разрешил отдельным западным предприятиям заниматься продажей российских ценных бумаг.
Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg.
Так, согласно опубликованному указу, Путин позволил зарегистрированному в США фонду 683 Capital Partners LP приобретать ценные бумаги российских компаний, что ранее принадлежали примерно дюжине западных инвестиционных и хедж-фондов.
Среди компаний, получивших право продать свои активы, оказались Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. и Baillie Gifford Overseas Ltd.
Указ российского лидера также уполномочивает две структуры РФ проводить сделки с 683 Capital, связанные с этими ценными бумагами.
683 Capital, базирующийся в Нью-Йорке, по состоянию на конец 2023 года управлял активами на сумму $1,95 млрд через основной фонд и офшорный фонд-спутник. Компания была основана в 2006 году и управляется Ари Цвейманом.
После начала полномасштабного военного конфликта РФ с Украиной в 2022 году западные биржи приостановили операции с российскими ценными бумагами, и торговля переместилась на внебиржевые рынки. Санкции, введённые в ответ на действия Путина, разорвали связь между российскими и западными финансовыми площадками, лишив многие фонды возможности продать свои российские активы.
Москва же вскоре после начала вторжения заблокировала средства и ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам из "недружественных" стран, на специальных "С" счетах.
Ранее Путин подтвердил, что США и Россия могут договориться о разблокировке поставок газа в Европу.
Напомним, издание Reuters назвало имена россиян, которых ЕС исключил из санкционных списков.