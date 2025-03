Глава РФ Владимир Путин разрешил отдельным западным предприятиям заниматься продажей российских ценных бумаг.

Об этом сообщает американское новостное агентство Bloomberg.

Так, согласно опубликованному указу, Путин позволил зарегистрированному в США фонду 683 Capital Partners LP приобретать ценные бумаги российских компаний, что ранее принадлежали примерно дюжине западных инвестиционных и хедж-фондов.

Среди компаний, получивших право продать свои активы, оказались Franklin Advisers Inc., Templeton Asset Management Ltd. и Baillie Gifford Overseas Ltd.

Указ российского лидера также уполномочивает две структуры РФ проводить сделки с 683 Capital, связанные с этими ценными бумагами.

683 Capital, базирующийся в Нью-Йорке, по состоянию на конец 2023 года управлял активами на сумму $1,95 млрд через основной фонд и офшорный фонд-спутник. Компания была основана в 2006 году и управляется Ари Цвейманом.

После начала полномасштабного военного конфликта РФ с Украиной в 2022 году западные биржи приостановили операции с российскими ценными бумагами, и торговля переместилась на внебиржевые рынки. Санкции, введённые в ответ на действия Путина, разорвали связь между российскими и западными финансовыми площадками, лишив многие фонды возможности продать свои российские активы.

Москва же вскоре после начала вторжения заблокировала средства и ценные бумаги, принадлежащие нерезидентам из "недружественных" стран, на специальных "С" счетах.

