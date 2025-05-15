В Украине по итогам апреля еще больше разогналась инфляция - до 15,1% в годовом измерении против 14,6% в марте. При этом рост экономики замедляется. По итогам первого квартала ВВП вырос всего на 0,5%, и у многих экономистов есть опасения, что во втором квартале мы "выйдем в ноль".

Кроме продолжающейся войны ситуацию усугубляет ухудшение конъюнктуры на основных экспортных рынках. К примеру, поставки руды уже упали на 10%, а для аграриев с июня могут сильно ухудшиться условия экспорта в Европу, так как ЕС намерен вернуть квоты на импорт украинской продукции, отмененные в 2022 году после начала полномасштабной войны.

Это приближает Украину к "самому страшному сценарию" для экономики - стагфляции, когда высокая инфляция сочетается с экономическим спадом, о котором мы уже писали, безработицей и рекордным ростом цен.

Подробнее о перспективах развития украинской экономики читайте в статье "Страны".

Почему растет инфляция

В Украине - очередной инфляционный рекорд. По данным Госстата, в апреле потребительские цены выросли на 15,1% в годовом измерении. Для сравнения: по итогам марта этот показатель составил 14,6%, а в феврале - 13,4%. То есть маховик инфляции с каждым месяцем раскручивается все сильнее.

Основной "вклад" в разгон инфляции, как и в прошлые месяцы, внесли продукты питания. Всего за месяц - с марта по апрель - они подорожали на 1,8%, а за год - на 19,8%.

Собственно, тот факт, что в апреле продавцы станут массово переписывать ценники на еду, эксперты прогнозировали и ранее. В конце апреля украинцы праздновали Пасху, а на эти даты традиционно приходится пик потребления многих продуктов питания. Торговые сети и производители еды начали готовиться к "пасхальному шопингу" еще с марта, к примеру тогда пошли в рост ценники на яйца, плюс подорожали подсолнечное масло, молочная продукция и сыры.

По ряду продуктов ценники еще по состоянию на март фактически достигли потолка, ведь платежеспособность украинцев особо не растет, - говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. Поэтому продажи начали падать. О снижении спроса на молочные продукты заявляют, в частности, в Ассоциации производителей молока. По ее данным, на рынке даже возник профицит сырья, ведь из-за снижения продаж производители были вынуждены сокращать выпуск продукции. В итоге молоко за прошлый месяц упало в цене в среднем на 15 копеек за литр (до 15-16,09 грн в зависимости от сорта).

О том, что повышать ценники "уже некуда", говорит и глава концерна "Ярослав" (в его структуру входит Киевская макаронная фабрика) Александр Барсук.

"Хотя мука продолжает дорожать, повысить цены на макароны мы не можем из-за плохого сбыта и высокой конкуренции на рынке", - пояснил Барсук.

Яйца за последнее время так подорожали (за год - на 74,6%), что в апреле, несмотря на Пасху и пик продаж этой продукции, производители были вынуждены снизить цены на 2,5%.

Но в апреле "выстрелили" ценники на продукты, которые до этого росли медленно или же вовсе оставались стабильными. К примеру, за месяц на 3,8% подорожали мясо и колбасы. Ранее эта продукция прибавляла в цене в среднем до 1% ежемесячно, что, по словам Пендзина, было связано с ограниченным потреблением мясных изделий - из-за высоких цен они появляются в рационе многих семей не так часто. Но раннее начало весны и открытие сезона шашлыков позволило производителям переписать ценники, тем более что необходимость в этом назрела уже давно. Из-за роста цен на кукурузу сильно подорожали корма, кроме того, на рост себестоимости повлияло увеличение расходов на энергетику.

На 7,9% в апреле подорожали фрукты.

"Отечественные яблоки по 1,5 доллара за килограмм стали для многих настоящим шоком", - говорит экономист Данил Монин.

На рост цен повлияло несколько факторов. С одной стороны - резко уменьшились запасы прошлогоднего урожая, который и без того был не очень большой. С другой - подорожали бананы (в том числе, из-за девальвации гривны), которые на нашем рынке считаются главными "конкурентами" яблок. Килограмм бананов сейчас стоит в рознице до 100 гривен за кило. Цены на лимоны также взлетели до 80-100 гривен на опте, а на апельсины - до 95-120 гривен.

В апреле дорожали и отдельные овощи. Скажем, ценник на свеклу взлетел почти на 20%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года она стоит дороже в 2,5 раза. Но в целом Госстат зафиксировал рост цен на овощи всего на 0,9% за месяц (ситуацию спас, в частности, картофель, который дешевеет), хотя за год подорожание все равно большое - плюс 35,8%.

Дорожающие категории продуктов нивелировали снижение цен на яйца (на 2,5%) и подсолнечное масло (на 0,2% за месяц) и стабильные ценники на молочку (по сравнению с мартом молоко, сыр и творог не подорожали), и в итоге продукты питания подорожали на 1,8%. Такой рост цен перекрыл снижение стоимости других товаров,к примеру одежды (на 0,3% за месяц), автомобильного топлива (на 2,2% из-за падения котировок на нефть), транспортных услуг (на 0,3%), связи (на 0,2%) и т.д.

Шлейф блекаутов и зарплатная гонка

Комментируя причины ускорения инфляции. Нацбанк отметил, что этот процесс в значительной степени был обусловлен "остаточными эффектами" ухудшения прошлогоднего урожая, а также повышением цен на алкогольные напитки и табачные изделия.

"Алкоголь и табачка дорожают из-за очередного повышения акцизов, поэтому тоже вносят "вклад" в ускорение инфляции", - говорит Данил Монин. По данным Госстата, с марта по апрель алкогольные напитки и табачные изделия выросли в цене на 163%, а за последний год - на 17,4%.

Также в НБУ называют другие факторы, ускоряющие инфляцию. Так, темпы подорожания сырых продуктов ускорились до 22,2%. Это - следствие как невысокого прошлогоднего урожая (который по большей части уже исчерпан. К примеру, подсолнечника на рынке не хватает уже давно, и многие МЭЗы на время останавливали переработку), так и новых неблагоприятный факторов. Речь идет, в частности, об апрельских заморозках, которые успели наделать беды в ряде регионов страны. К примеру, в Кировоградской области местным фермерам пришлось заново высаживать рассаду овощей, а в Полтавской - погиб будущий урожай грецких орехов. Кроме того, пострадали прошлогодние запасы овощей - ухудшилось качество картофеля, моркови, свеклы и капусты.

"Проинфляционными" факторами Нацбанк называет высокие затраты бизнеса на зарплаты (они растут как под давлением кадрового дефицита, так и из-за новых требований по бронирования - зарплата не ниже 20 тысяч гривен в месяц - Ред.).

"Высокая инфляция в апреле - это наложение сразу нескольких факторов. Во-первых, ценники до сих пор разгоняют зимние проблемы с электричеством. Хотя сейчас блекаутов нет, высокие расходы бизнеса на энергетику в прошлые месяцы уже заложены в цепочке себестоимости. Во-вторых, подорожание зерновых и масличных на мировом рынке и в Украине. В-третьих, девальвация гривны более чем на 10% за год. Плюс - низкая сравнительная база прошлого года", - говорит Данил Монин.

Когда все подешевеет?

В то же время, по словам Монина, уже в ближайшее время инфляция может пойти на спад.

"В мае ценники могут еще немного подрасти. Но уже с июня ситуация должна стабилизироваться. НБУ держит курс, девальвация гривны притормозилась, в энергетике особых проблем сейчас нет, а падение мировых цен на нефть позволяет нам рассчитывать на уменьшение топливной составляющей в себестоимости многих товаров. Кроме того, вскоре на рынок хлынет новый урожай. Все это, по моим прогнозам, позволит к концу года снизить показатель инфляции к 9,6%", - отметил Монин.

Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский также говорит об ослаблении ценового давления в ближайшие месяцы.

"В условиях сохранения стабильности на валютном рынке, а также из-за снижения мировых цен на нефть и ослабления тарифного давления на внутреннем оптовом рынке электроэнергии, ожидаем замедление инфляционных процессов", - пояснил Забловский.

В Нацбанке отметили, что, несмотря на рост потребительских цен в апреле, "наблюдались признаки ослабления ценового давления. Фактические показатели как общей так и базовой инфляции в апреле были несколько ниже, чем предусматривалось прогнозом НБУ. Помесячная динамика инфляции, скорректированная на сезонность, также свидетельствовала об ослаблении ценового давления. Летом инфляция должна вернуться к траектории снижения и уже в конце года замедлиться до однозначного уровня", - заявили в НБУ. По прогнозам регулятора, по итогам 2025 года инфляция в Украине составит 8,7%, а МВФ ожидает 9%.

"Экономика может посыпаться"

Впрочем, сами по себе показатели инфляции и даже оптимистические прогнозы по замедлению роста цен особого значения не имеют.

"Отечественная экономика находится в плачевном состоянии. Платежный баланс ухудшается, экспорт снижается, многие отрасли промышленности работают из последних сил, бизнес тоже на грани, продажи падают. Система функционирует только благодаря внешним вливаниям денег. Стагфляция, которой всех пугали в марте, фактически уже наступила", - говорит Данил Монин.

"Страна" уже подробно писала, что такое стагфляция и чем она опасна для экономики.

Вкратце напомним: стагфляция - это сочетание экономического спада вплоть до рецессии с высокими темпами инфляции. Последствия такого явления весьма пагубны для экономики- масштабный кризис, нарастание темпов безработицы и рекордный ростр цен. Как написал The Wall Street, стагфляция - "самое страшное слово в экономике, и оно возвращает себе популярность".

"Это фактически спираль смерти для экономики, особенно в условиях войны. В мирное время гасить такие явления можно "шоковой экономикой", но в наших условиях это риски полного развала тыла. Включать печатный станок - тоже не вариант, поскольку стимулирование спроса на фоне развала производства иожет только усугубить ситуацию. С другой стороны, остановка вливаний в промышленность чревата еще большим ее замедлением. Получается, чтобы вы не делали, все будет еще хуже. Это, своего рода, экономический цуцванг", - поясняет экономист Алексей Кущ.

В 2024 году ВВП нашей страны вырос на 2,9%, что значительно ниже, чем в 2023 году (тогда было плюс 5,5%). За первый квартал этого года, по данным Нацбанка, ВВП вырос всего на 0,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В апрельском инфляционном отчете регулятор ухудшил прогноз по росту экономики в 2025 году до 3,1% (ранее ожидалось 3,6%). Прогнозы МВФ еще хуже - рост ВВП всего на 2%.

При этом, нужно учитывать, что в Украине растет производство оружия. И если заявления властей о многократном росте выпуска артиллерийских систем, бронетехники и ракет вызывает определенные сомнения в виду трудоемкости этого процесса, то резкое наращивание производства дронов - бесспорно. Однако, даже несмотря на это рост экономики крайне небольшой. То есть, можно констатировать, что гражданский сектор уже ушел в минус.

По данным Государственной таможенной службы, за 4 месяца этого года в Украину импортировали товаров на 24,8 млрд гривен, а экспортировали - всего на 13,3 млрд. То есть, торговое сальдо ушло в минус больше чем на 10 млрд долларов. Причем, ситуация с экспортом только ухудшается. Металлурги отчитались о сокращении экспорта руды на 10% и прогнозируют падение объемов до конца года на 15%.

Ранее о таком сценарии предупреждал известный инвестбанкир, партнер-основатель компании FinPoint Сергей Будкин.

"События 2025 могут сделать его экономически невыгодным очень и очень надолго. Дело в том, что в конце 2025 года в Симанду (это в Гвинее, в Африке) запускается самый большой в мире карьер по добыче железной руды, который строился более 25 лет консорциумом из австралийско-британской Rio Tinto и китайской Chinalco", – сообщил он.

По словам Будкина, Симанду через тридцать месяцев после запуска должна выйти на проектную мощность в 90 миллионов тонн руды, то есть один карьер будет производить примерно в три раза больше, чем вся Украина.

"Это все будет происходить на фоне ожидаемого снижения спроса на железную руду в Китае, где государство все меньше и меньше заинтересовано в дальнейшем строительстве бесконечных жилых кварталов, потому что уже построенные некому продавать, а строительство – главный фактор формирования спроса на сталь", – добавил Будкин.

Поэтому, по его словам, прогнозы цены на железную руду на 2026-2027 и дальше достаточно неутешительны.

"Австралийские аналитики соревнуются в том, чей прогноз будет самым пессимистичным, однако консенсус сейчас выглядит примерно так: цена на железную руду упадет до 85 долларов за тонну в конце 2025 года, после того - до среднего значения в 80-82 долларов за тонну в 2026 и будет держаться на этом уровне в более уровней", – рассказал он.

И такое паление цены фактически сделает убыточной добычу руды в Украине.

"Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения Украины. Вы добыли тонну железной руды, например, на Полтавском ГОКе. Себестоимость добычи, по последним данным Ferrexpo, составляет 76.5 долларов за тонну окатышей с содержанием железа в 65%. Стоимость таких окатышей чуть выше стандартной руды с содержанием железа в 62% и сегодня составляет 116.5 долларов за тонну. ПГОК грузит свои окатыши на вагоны Укрзализныци, платит 5 долларов за тонну УЗ за транспортировку в Одессу/Черноморск. Там платит еще 5 долларов за тонну за перегрузку в порту из железнодорожного вагона на судно и после того платит еще 30 долларов (до войны было 20 долларов, но сейчас ставки фрахта из Одессы в Китай в связи с войной повысились в среднем в полтора раза) за то, чтобы окатыши доехали в Китай. То есть ПГОК продает в Китай окатыши, цена которым сегодня 116.5 долларов в порту Тяньцзинь, и зарабатывает на этом ровно 116.5 долларов минус себестоимость 76.5, минус Укрзализныця 5, минус порт 5, минус фрахт 30... Равняется... Равняется... Нулю равно", – написал Будкин.

Но уточнил, что "в этой арифметике есть один резерв – если будет любое постоянное прекращение огня, стоимость фрахта может вернуться к предвоенным показателям в 20 долларов на тонне и ПГОК будет прибыльным".

"Однако неизвестно, когда будет такое прекращение огня и будет ли оно устойчивым, а вот цены на железную руду будут точно падать следующие несколько лет и экономика добычи железной руды в Украине точно не будет улучшаться. При 85 долларах за тонну стандартной руды продукция ПГОК будет продаваться примерно за 92-93 доллара, то есть даже при постоянном прекращении огня и уменьшении ставок фрахта из Украины до 20 долларов за тонну ПГОК будет работать в убыток", – добавил он.

Не в лучшей ситуации находится и агросектор, генерирующий львиную долю валютной выручки.

ЕС уже заявил, что после 5 июня не будет продлевать в автоматическом режиме торговые преференции для украинской агропродукции. Более того, в Европе подумывают о возврате к довоенным условиям для украинского экспорта (а это небольшие квоты на главные товары украинского экспорта в ЕС, сверх которых они облагаются пошлинами). Наши аграрии рассчитывают на переговоры, в ходе которых удастся выторговать более-менее приемлемые условия. Но удастся ли это сделать - большой вопрос, тем более, что настроения европейских фермеров в отношении украинского агроэкспорта особо не поменялись.

Плюс - на новые сезон прогнозируется снижение мировых цен на продовольствие. Мировой банк ожидает их падение на 7%, по сравнению с 2024 годов, а в 2026 году - еще на 1%. Зерновые и вовсе могут подешеветь на 11%. Основная причина - "геополитическая напряженость и торговая нестабильность", которые будут сдерживать темпы роста мировой экономики.

В целом все сырьевые товары (а именно они составляют основу украинского экспорта) в 2025 году упадут в цене на 12:, а в 2026 году - еще на 5% - до десятилетнего минимума.

Монин говорит, что многие украинские предприятия уже фактически стали неконкурентными на мировом рынке из-за высоких производственных затрат и дефицита кадров.

По мнению Куща, падение экономики провоцирует также отсутствие взвешенной государственной политики в этом направлении и "модели роста". К примеру, в условиях войны государство должно было обеспечить высокую загрузку ВПК, что дало бы прирост заказов и в смежных отраслях. Таким образом, общая загрузка производственных мощностей могла бы составить 95% против реальных 70%.

"Пока идет внешняя помощь, мы будем держаться, несмотря на все неблагоприятные факторы. К примеру, на конец этого года остаток средств на казначейских счетах должен составить порядка 900 млрд гривен. Но, если представить себе страшный сценарий, что финансовая помощь вдруг остановится, тогда украинская экономика может быстро "посыпаться", а гривна - резко девальвирует. И, если в этом году такой сценария фактически нереальный, то на 2026 год такой уверенности пока нет", - подытожил Монин.