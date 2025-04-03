Одна из крупных статей экспорта Украины - железная руда - находится под угрозой.

Об этом пишет в Фейсбуке известный инвестбанкир, партнер-основатель компании FinPoint Сергей Будкин.

"События 2025 могут сделать его (украинский экспорт железной руды - Ред.) экономически невыгодным очень и очень надолго. Дело в том, что в конце 2025 года в Симанду (это в Гвинее, в Африке) запускается самый большой в мире карьер по добыче железной руды, который строился более 25 лет консорциумом из австралийско-британской Rio Tinto и китайской Chinalco", – сообщил он.

По его словам, карьер Симанду через тридцать месяцев после запуска должен выйти на проектную мощность в 90 миллионов тонн руды, то есть один карьер будет производить примерно в три раза больше, чем вся Украина.

"Это все будет происходить на фоне ожидаемого снижения спроса на железную руду в Китае, где государство все меньше и меньше заинтересовано в дальнейшем строительстве бесконечных жилых кварталов, потому что уже построенные некому продавать, а строительство – главный фактор формирования спроса на сталь", – добавил Будкин.

Поэтому, по его словам, прогнозы цены на железную руду на 2026-2027 годах и позже довольно неутешительны.

"Австралийские аналитики соревнуются в том, чей прогноз будет самым пессимистичным, однако консенсус сейчас выглядит примерно так: цена на железную руду упадет до 85 долларов за тонну в конце 2025 года, после того - до среднего значения в 80-82 долларов за тонну в 2026 году и будет держаться на этом уровне", – рассказал он.

Такое паление цены фактически сделает убыточной добычу руды в Украине.

"Теперь давайте посмотрим на это с точки зрения Украины. Вы добыли тонну железной руды, например, на Полтавском ГОК. Себестоимость добычи, по последним данным Ferrexpo, составляет 76,5 долларов за тонну окатышей с содержанием железа в 65%. Стоимость таких окатышей чуть выше стандартной руды с содержанием железа в 62% и сегодня составляет 116,5 долларов за тонну. ПГОК грузит свои окатыши на вагоны "Укрзализныци", платит 5 долларов за тонну УЗ за транспортировку в Одессу/Черноморск. Там платит еще 5 долларов за тонну за перегрузку в порту из железнодорожного вагона на судно и после того платит еще 30 долларов (до войны было 20 долларов, но сейчас ставки фрахта из Одессы в Китай в связи с войной повысились в среднем в полтора раза) за то, чтобы окатыши доехали в Китай. То есть ПГОК продает в Китай окатыши, цена которым сегодня 116,5 долларов в порту Тяньцзинь, и зарабатывает на этом ровно 116,5 долларов минус себестоимость 76,5, минус "Укрзализныце" 5, минус порт 5, минус фрахт 30... Равняется... Равняется... Нулю равно", – написал Будкин.

Но уточнил, что "в этой арифметике есть один резерв: если будет любое постоянное прекращение огня, стоимость фрахта может вернуться к предвоенным показателям в 20 долларов на тонне и ПГОК будет прибыльным".

"Однако неизвестно, когда будет такое прекращение огня и будет ли оно устойчивым, а вот цены на железную руду будут точно падать следующие несколько лет и экономика добычи железной руды в Украине точно не будет улучшаться. При 85 долларах за тонну стандартной руды продукция ПГОК будет продаваться примерно за 92-93 доллара, то есть даже при постоянном прекращении огня и уменьшении ставок фрахта из Украины до 20 долларов за тонну ПГОК будет работать в убыток", – добавил он.

Ранее эксперт рассказывал, смогут ли США получить в Украине редкоземельные металлы.