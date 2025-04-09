Годовая инфляция в Украине к марту ускорилась до 14,6% с 13,4% в феврале.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на своей странице в Фейсбуке.

При этом в течение месяца обесценивание гривны ускорилось до 1,5% по сравнению с 0,8% в феврале.

Среди продуктов питания больше всего (на 18,8%) подорожали яйца. На 0,6-6,0% выросла стоимость фруктов, в этом диапазоне подорожали безалкогольные напитки, подсолнечное масло, овощи, продукты переработки зерновых, хлеб, мясо и мясопродукты, молоко и сливочное масло. В то же время на 0,5% подешевели рис и сало.

Напомним, Нацбанк считает, что инфляция в Украине будет расти до июля.

"В феврале рост цен на сырые продукты в годовом исчислении ускорился. Так, быстрее дорожали фрукты, некоторые продукты животноводства, мука и крупы под влиянием продолжающихся эффектов низких прошлогодних урожаев. Цены на свинину, курятину и сахар приближались к ценам стран - торговых партнеров на фоне устойчивого экспорта", – говорится в заключении НБУ.

Как мы сообщали, с начала года в Украине более всего подорожали яйца.

По данным госстат, ускорение инфляции обусловлено летне-осенней засухой и ростом производственных затрат.