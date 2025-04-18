Глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил об ухудшении прогноза регулятора о росте ВВП на текущий год до 3,1%. В предыдущем показателе его уровень составлял 3,6%.

По его словам, рост в Украине в марте инфляции до 14,6% в годовом исчислении вызван эффектом плохого урожая прошлого года, дальнейшим повышением цен на подакцизную продукцию, а также увеличением затрат предприятий на энергоресурсы и оплату труда.

Правда, он прогнозирует снижение темпов инфляции, в том числе за счет удешевления нефти "в результате торговых противостояний в мире".

Пышный также сказал, что военный риск остается ключевым для украинской экономики.

Общий список рисков следующий:

Возникновение дополнительных бюджетных нужд, прежде всего для поддержания обороноспособности.

Дальнейшее повреждение инфраструктуры, прежде всего энергетической, что будет ограничивать экономическую активность и давить на цены со стороны себестоимости производства продукции.

Углубление негативных миграционных тенденций и дальнейшее расширение дефицита рабочей силы на внутреннем рынке труда, что все сильнее будет ограничивать долгосрочный потенциал экономики.

Глава Нацбанка признал, что торговая война в мире может негативно повлиять на внешнее финансирование Украины.

"Эти риски дополнительно усиливаются из-за роста геополитической неопределенности и активизации деглобализации, в том числе из-за стремительного обострения торговых противостояний в мире. Если эти процессы будут длительными, будут иметь тенденцию к дальнейшему нарастанию и сопровождаться стремительной политической поляризацией стран, внешняя среда может быть менее благоприятной, чем предусмотрено текущим макропрогнозом. Это может угрожать более существенным и продолжительным, чем ожидается, ослаблением мировой экономики и внешнего спроса, а также изменениями в ритмичности международного финансирования", - сказал Пышный.

Вчера НБУ сохранил старую учетную ставку. Правда, эксперты утверждают, что на денежный рынок Украины она практически не влияет.

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