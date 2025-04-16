Уровень пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа, оказался значительно выше, чем ожидалось, и последствия такого повышения будут включать рост инфляции в стране и замедление роста экономики.

Об этом сказал глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго.

"Уровень объявленного на данный момент повышения тарифов значительно выше, чем ожидалось, и то же самое, вероятно, будет с экономическими последствиями, которые будут включать более высокую инфляцию и более медленный рост", - заявил Пауэлл.

Безработица в США, вероятно, возрастет в результате изменений в торговой политике страны, отметил он.

При этом на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США глава ФРС ответил, что он на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня.

Напомним, Трамп постоянно критикует Пауэлла за нежелание снижать учетную ставку ФРС. В то же время президент США уверен, что пошлины идут на пользу Штатам и уже дают результат.

Между тем западные издания уже начали писать, что Трамп признал суровые реалии экономики от введенных ранее пошлин.

Мы рассказывали в отдельном материале, как новые пошлины Трампа ударят по миру и что это значит для Украины.