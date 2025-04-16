Из-за ответных действий Китая на введение властями США пошлин Пекину грозят 245-процентные тарифы.

Такое заявление появилось на сайте Белого дома.

"В результате индивидуальные более высокие пошлины в настоящее время приостановлены на фоне этих обсуждений, за исключением Китая, который принял ответные меры. Теперь Китаю грозит пошлина в размере 245% на импорт в Соединенные Штаты в результате его ответных действий", - говорится в заявлении.

США ввели против Китая пошлины в размере 145%, на что Китай ответил 125%-ными пошлинами. В Пекине отметили, что ситуация превратилась "в игру в числа" и не имеет практического экономического значения.

Между тем The Wall Street Journal со ссылкой на источники написал, что Дональд Трамп хочет убедить более 70 стран ограничить сотрудничество с Китаем в обмен на американские уступки по пошлинам. Американцы хотят попросить эти страны не покупать дешевые китайские товары, не переправлять им американские товары и не позволять регистрировать китайские компании для обхода пошлин.

По мнению издания, таким образом Трамп хочет посадить Китай за стол переговоров.

Сам же президент США уверен, что пошлины идут на пользу США и уже дают результат.

"Соединенные Штаты принимают рекордные поступления от пошлин, при этом стоимость почти всех продуктов снижается, включая бензин, продукты питания и почти все остальное. Аналогично снижается инфляция. Обещания даны, обещания выполнены!" - написал американский лидер на своей странице в социальной сети Truth.

Напомним, накануне из-за обострения развязанной Трампом торговой войны власти Китая останавили критически важный экспорт некоторых редкоземельных минералов и магнитов.

А следом Пекин приостановил закупки самолетов американской компании Boeing.