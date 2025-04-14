Китай пытается объединить Европу, Японию и Южную Корею для борьбы с жесткой торговой политикой президента США Дональдом Трампом и его пошлинами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Несколько месяцев КНР пыталась заключить с США масштабную сделку, включающую вопросы торговли, судьбы TikTok и, возможно, даже Тайваня. Но радикальная позиция Трампа изменила настрой Китая и теперь он перевел своих чиновников на военные рельсы.

В соцсетях Китай опубликовал видеоролик с бывшим лидером Мао Цзэдуном, который заявляет: "Мы никогда не сдадимся".

Отметим, что сейчас глава КНР Си Цзиньпин находится с визитом во Вьетнаме, а после него посетит Малайзию и Камбоджу. СМИ полагают, что Китай попытается втянуть в "коалицию" против США и их.

В то же время WP считает, что торговая война США и Китая повышает вероятность их вооруженного конфликта.

Также Reuters пишет, что из-за позиции Трампа крупный бизнес ЕС все чаще призывает к возобновлению поставок российского газа.

Американский СПГ помогал Европе компенсировать дефицит, но Трамп "пошатнул отношения" и стал использовать энергетику как разменную монету в торговых переговорах.

"На этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить о том, что было бы немыслимо еще год назад: импорт российского газа, в том числе от российского государственного гиганта "Газпром", может быть хорошей идеей", - пишет издание.

Ранее ЕС также вел переговоры о поставках СПГ с Катаром, но они "зашли в тупик".

"Если в Украине наступит разумный мир, мы могли бы вернуться к объемам поставок российского газа в 60 миллиардов кубометров, может быть, 70 миллиардов кубометров в год, включая СПГ", - заявил исполнительный вице-президент французской Engie Дидье Олло.

Ранее Путин подтвердил, что США и Россия обсуждают разблокировку поставок газа в Европу.