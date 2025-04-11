Китай поднимет пошлины в отношении США с 84% до 125% с 12 апреля. Это зеркальный ответ на тарифы президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Таможенно-тарифная комиссия Государственного совета КНР.

Введение США необычайно высоких пошлин в отношении Китая превратилось "в игру в числа" и не имеет практического экономического значения, заявили в минкоммерции КНР.

В Госсовете КНР отметили, что имеющийся сегодня уровень делает невозможным импорт или экспорт товаров из США.

"Введение США аномально высоких тарифов в отношении Китая является серьезным нарушением международных экономических и торговых правил, а также нарушением основных экономических законов и здравого смысла, и является исключительно односторонней практикой запугивания и принуждения", - говорится в сообщении.

Напомним, лидер Китая Си Цзиньпин призвал Европейский союз вместе противостоять американским пошлинам.

Ранее в МИД КНР заявили, что готовы "сражаться до победного" в торговой войне против Трампа. По заявлению ведомства, Пекин будет защищать не только свои интересы, но и всего мира.