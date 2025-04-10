Китай готов "сражаться до победного" в торговой войне против президента США Дональда Трампа.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики.

По заявлению ведомства, Пекин будет защищать не только свои интересы, но и всего мира.

"В тарифной войне нет победителей, Китай не хочет воевать, но и не боится борьбы. Китай не будет спокойно наблюдать за тем, как его народ лишают законных прав и интересов. Вводя пошлины, США бросают вызов всему миру и вступают с ним в конфронтацию. Действуя наперекор всему, США потеряют доверие народа и потерпят провал. Противодействие политике США, идущей по пути экономического принуждения – это не только защита интересов развития Китая, но и международной справедливости", - говорится в заявлении Пекина.

Напомним, вчера Китай и США снова повысили пошлины в отношении друг друга. После чего Трамп заявил, что поставит на паузу пошлины в отношении стран, которые не ввели ответные меры.

Что это значит, мы разбирались в отдельном материале.