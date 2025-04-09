Китай в ответ на введенные американским президентом Дональдом Трампом пошлины на 50% повысил свои пошлины в отношении США. Общий их размер теперь составляет 84%.

Об этом сообщила Комиссия по тарифам Государственного совета КНР, передает агентство "Синьхуа".

"Скорректированные ставки будут увеличены с 34% до 84% и вступят в силу 10 апреля 2025 года в 12:01 по пекинскому времени (7:01 по Киеву - Ред.). Китай призывает США немедленно исправить ошибочную практику, отменить все односторонние пошлины в отношении Китая и на основе взаимного уважения урегулировать разногласия", — говорится в публикации.

В Пекине считают, что политика Трампа "серьезно ущемляет законные права и интересы Китая, наносит серьезный ущерб основанной на правилах многосторонней торговой системе и оказывает серьезное влияние на стабильность мирового экономического порядка". В КНР расценили ее как "типичный пример односторонних действий, протекционизма и экономического запугивания".

По данным СМИ, в Китае также дополнительно объявили о введении экспортного контроля в отношении 12 американских компаний. А еще шесть американских компаний добавили в свой список ненадежных субъектов, в отношении которых действуют ограничения на ведение бизнеса в Китае или с китайскими компаниями.

В марте Трамп ввел 20-процентные пошлины на китайские товары, а в апреле добавил дополнительные пошлины в размере 34%. Пекин моментально ответил тем же, введя дополнительные пошлины в том же размере — 34%.

После отказа Китая уступать президент США решил увеличить пошлину на китайский импорт еще на 50%, в результате размер тарифов достиг 104%.