Китай хотел договориться с президентом США Дональдом Трампом о глобальной сделке, но после введения пошлин отказался от этой идеи и теперь готовится к полноценной торговой войне с США.

Об этом пишет WSJ.

Пекин провел первые месяцы второго срока президента Трампа, безуспешно пытаясь понять подход новой администрации к Китаю. Китайские чиновники, надеявшиеся наладить линии связи с Вашингтоном, не добились успеха.

"С последними тарифными мерами Трампа надежда Пекина на диалог растаяла, превратившись в разочарование и гнев", - пишет издание.

Пекин ввел ответные тарифы в отношении США - 34% на весь импорт американской продукции.

В ответ Трамп написал: "Китай сыграл неправильно, он запаниковал - это единственное, что они могут себе позволить сделать!".

"Отсутствие коммуникации между двумя сторонами не показывает никаких признаков ослабления. То, что нас ждет, скорее всего, будет циклом ответных действий "око за око", что затруднит даже начало переговоров в ближайшем будущем", - говорится в статье.

Пекин был настроен осторожно и оптимистично в первые дни администрации Трампа. Хотя президент США угрожал ударить по Китаю тарифами во время предвыборной кампании, он воздержался в первый день, он

дал понять, что открыт для сделки с Китаем.

Но в последующие недели, где бы высокопоставленные китайские чиновники ни пытались взаимодействовать с новой администрацией, они находили только закрытые двери, пишет издание.

"Администрация Трампа задает тон повестке дня", - сказал Райан Хасс, бывший сотрудник по национальной безопасности в администрации Обамы, а ныне директор Китайского центра в Институте Брукингса в Вашингтоне.

"Стратегия Трампа сочетает максимальное давление с внезапными дипломатическими инициативами - он рассматривает рычаги воздействия и взаимодействие как взаимодополняющие факторы. Си, напротив, методичен и не склонен к риску, полагаясь на время и дисциплину", - считает он.

Последние шаги Трампа по введению пошлин превзошли ожидания как рынков, так и правительств, заявил в своем отчете China Finance 40 Forum, пекинский аналитический центр. По его оценкам, в результате экспорт Китая в США сократится более чем вдвое.

Когда Трамп в первые два месяца своего правления повысил тарифы на Китай на 20%, сославшись на роль Китая в фентаниловом кризисе в США, высокопоставленные китайские чиновники сочли это предлогом, призванным оказать давление на Пекин.

Издание пишет, что выжидательную позицию Пекина дополняла его вера в то, что повышение тарифов грозит ростом инфляции в США и обвалом рынков США, и, по мнению чиновников, такие перспективы могут заставить Трампа отступить. Но теперь эти надежды исчезли и китайцы готовятся к торговой войне, не надеясь уже на какие-либо договоренности с Вашингтоном.

Ранее СМИ писали, что мировые пошлины президента США могут положить конец гегемонии доллара США и "американского века".