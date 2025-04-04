Китай вводит с 10 апреля ответные тарифы в отношении США - 34% на весь импорт американской продукции. Об этом сообщает Госсовет КНР, передает Bloomberg.

Также китайские власти ограничат экспорт семи видов редкоземельных металлов, начнут антидемпинговое расследование по поставке медицинских рентгеновских трубок для компьютерной томографии из США и Индии, прекратят импорт продукции птицеводства от двух американских компаний.

Также Китай вносит 11 американских оборонных компаний в список "ненадежных субъектов" и вводит экспортный контроль против 16 американских фирм.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что против Китая будут введены пошлины в размере 34% в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году.

"Последние пошлины США увеличат пошлины почти на все китайские товары по меньшей мере до 54%, что потенциально парализует китайский экспорт в США", - пишет издание.

Европа же готовит свой ответ в течение месяца. Франция и другие страны призвали Еврокомиссию рассмотреть вопрос о развертывании инструмента антипринуждения (Anti-Coercion Instrument, ACI) – самого мощного торгового инструмента ЕС, предназначенного для нанесения ответного удара по странам, которые используют торговые и экономические меры против блока.