Канада введет тариф в 25% на все автомобили, импортируемые из США, которые не соответствуют соглашению о зоне свободной торговли в Северной Америке.

Такое заявление сделал новый премьер-министр Канады Марк Карни, сообщает Bloomberg.

"До тех пор, пока автопроизводители будут сохранять производство и инвестиции в Канаде, Канада разработает для них систему, позволяющую избежать наших тарифных ответных мер", – сказал премьер.

Напомним, вчера президент США Дональд Трамп ввел 25%-ю пошлину на все автомобили, произведенные за пределами США. Как сказал глава Белого дома, в настоящее время только половина автомобилей, которые продаются в США, были произведены внутри страны, и это угрожает национальной безопасности.

Также Трамп ввёл пошлины против большинства стран мира, включая Украину.

Мы подробно рассказывали о первых последствиях для экономики введения Трампом пошлин и приводили реакцию на них мировых лидеров.