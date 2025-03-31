Со 2 апреля США вводят взаимные пошлины на продукцию из всех стран, которые взимают пошлины на американские товары.

Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту президентского самолета.

При этом он опроверг информацию, что в списке первоначально будут 10-15 стран.

"Начнем со всех стран, посмотрим, что получится. Я не слышал ни одного слуха о 15 странах, 10 или 15", - сказал президент США.

Агентство Bloomberg пишет, что в Белом доме пока не уточняли, какие тарифы будут введены, как их станут рассчитывать и как должны действовать страны, чтобы их ослабить. Однако в издании Politico уверены, что американские пошлины на импорт из Евросоюза могут достичь 20-25%.

Между тем Еврокомиссия готовит ответные торговые меры против США, о чем сообщает El Pais. Как пишет издание, в ЕС допускают даже полное закрытие своего рынка для определенных американских товаров или услуг. Американским компаниям могут запретить участвовать в торгах за государственные контракты или в проектах, финансируемых из бюджета Евросоюза.

В Брюсселе говорят, что если Трамп введет 2 апреля пошлины в отношении всех стран, "торговая война обострится до невообразимых последствий".

"В европейском каталоге репрессий нет красных линий", - заявил высокопоставленный источник в ЕС.

Для ответа Вашингтону в ЕС будут использовать новый законодательный инструмент борьбы с принуждением, принятый недавно и выходящий за рамки чисто коммерческого реагирования.

Параллельно ЕС общается с другими рынками, в частности, Южной Америки. Однако некоторые страны ЕС, в частности, Франция, Италия и Ирландия боятся торговой войны с США и призывают Брюссель реагировать осторожно.

Напомним, на днях Трамп пригрозил Евросоюзу и Канаде новыми пошлинами, если они будут сотрудничать против Соединенных Штатов.

До этого он ввел очередные пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами США. От пошлин на импортные автомобили больше всего пострадают Мексика, Япония, Южная Корея и Канада.