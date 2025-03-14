Пошлины в 200% на алкоголь, которыми пригрозил Европе президент США Дональд Трамп, - это "потенциально смерть многих игроков".

Об этом пишет Le Figaro.

"В коньячной промышленности они опустошены. Потенциально это смерть многих игроков", - сказал изданию неназванный алкогольный "гигант".

Сектор, который и так страдает от падения потребления спиртных напитков Charentais в Китае, "теперь еще и опасается, что число банкротств возрастет".

Для сектора шампанского Штаты являются ведущим экспортным рынком, поэтому там также опасаются дальнейшего падения после снижения объема на 8% в прошлом году.

"Это подтверждает то, чего мы опасались: выдвигая подобные положения (пошлины ЕС на американский бурбон - прим. Le Figaro), мы ставим себя под прицел президента США. С нас хватит того, что нас систематически приносят в жертву из-за вопросов, которые не имеют к нам никакого отношения", - сказал гендиректор Французской федерации экспортеров вина и спиртных напитков Николя Озанам и призвал Еврокомиссию "проявить немного реализма".

Напомним, еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявлял, что США не идут на обсуждение предотвращения торгового конфликта с Евросоюзом.