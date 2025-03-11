Президент США Дональд Трамп с завтрашнего дня вводит пошлины до 50% на канадские сталь и алюминий.

Об этом он написал на своей странице в собственной социальной сети Truth.

Пошлины вводятся в ответ на введение канадской провинцией Онтарио 25-процентного налога на электроэнергию для США.

Также американский президент пригрозил Канаде уничтожением ее автопрома путем повышения тарифов на канадские автомобили, потребовав немедленно снизить пошлины на молочную продукцию США и назвав их возмутительными. Для решения торгового конфликта Трамп снова призывает Канаду стать 51-м штатом США.

"На основании установлением Онтарио, Канада, 25го тарифа на электричество, поступающее в США, я поручил своему министру торговли добавить дополнительный 25%-ный тариф, до 50%, на всю сталь и алюминий, поставляемые в Соединенные Штаты из Канады, одной из стран с самыми высокими тарифами в мире. Это вступит в силу завтра утром, 12 марта. Кроме того, Канада должна немедленно отменить свой антиамериканский фермерский тариф в размере 250-390% на различные молочные продукты США, что долгое время считалось возмутительным. Я вскоре объявлю чрезвычайное положение в отношении электроэнергии. Это позволит США быстро сделать то, что необходимо, чтобы смягчить эту оскорбительную угрозу со стороны Канады. Если другие вопиющие долгосрочные пошлины не будут также отменены Канадой, я существенно увеличу 2 апреля пошлины на автомобили, ввозимые в США, что по сути навсегда закроет автомобильный бизнес в Канаде. Эти автомобили можно легко производить в США! Кроме того, Канада платит очень мало за национальную безопасность, полагаясь на военную защиту Соединенных Штатов. Мы субсидируем Канаду на сумму более 200 миллиардов долларов в год. Почему? Так не может продолжаться. Единственное, что имеет смысл, — это чтобы Канада стала нашим заветным пятьдесят первым штатом. Это заставило бы все пошлины и все остальное полностью исчезнуть. Налоги канадцев будут существенно снижены, они будут более безопасными в военном и ином отношении, чем когда-либо прежде, больше не будет проблемы северной границы, и величайшая и самая могущественная страна в мире станет больше, лучше и сильнее, чем когда-либо — и Канада будет играть большую роль в этом. Искусственная линия разделения, проведенная много лет назад, наконец исчезнет, ​​и у нас будет самая безопасная и красивая страна в мире. И ваш блестящий гимн "О, Канада" будет продолжать звучать, но теперь он будет представлять великое и мощное государство в составе величайшей страны, которую когда-либо видел мир!" - написал Трамп.

Также Трамп возмутился, что США зависят от поставок электроэнергии из Канады.

"Почему наша страна позволила другой стране поставлять нам электроэнергию, даже для небольшой территории? Кто принимал эти решения и почему? И можете ли вы представить, чтобы Канада опустилась так низко, чтобы использовать электричество, которое так влияет на жизнь невинных людей, в качестве разменной монеты и угрозы? Они заплатят за это такую ​​большую финансовую цену, что об этом будут читать в исторических книгах еще много лет!" - написал президент США.

Напомним, премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил об антиамериканских мерах, которые предпримет в ответ на пошлины, которые США ввели на канадские товары.

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