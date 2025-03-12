Европейская комиссия объявила о введении новых пошлин в качестве ответа на установленные США торговые ограничения. Они направлены на защиту европейских компаний, работников и потребителей.

Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

С 1 апреля Европейский Союз повторно вводит ограничения, приостановленные в 2018 и 2020 годах. С середины апреля вводятся пошлины на некоторые американские товары на 18 млрд евро в ответ на объявленные Дональдом Трампом тарифы в 25% на импорт стали и алюминия. Это, в частности, виски, мотоциклы и лодки из США.

В общей сложности контрмеры могут затронуть американский экспорт на сумму до 26 миллиардов евро, что соответствует масштабам таможенных ограничений со стороны США.

При этом еврочиновники выразили готовность работать с администрацией США для поиска компромисса.

"Меры могут быть отменены в любое время, если такое решение будет найдено", - отметили в Брюсселе.

А глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что действия Вашингтона "вредят бизнесу и потребителям".

"Эти тарифы нарушают цепочки поставок, приносят неопределенность для экономики, на карту поставлены рабочие места. Цены вырастут и в Европе, и в США. ЕС должен действовать, чтобы защитить потребителей и бизнес", - сказала она.

Напомним, в феврале президент США Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на ввоз стали и алюминия из других стран. В ЕС моментально отреагировали на это и заявили, что примут ответные меры.

Еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович заявлял, что США не идут на обсуждение предотвращения торгового конфликта с Евросоюзом.