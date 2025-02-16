Евросоюз намерен нанести удар по США в ответ на пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на трех чиновников.

По данным издания, ЕС собирается запретить ввоз определенных продуктов питания, произведенных по другим стандартам.

Это прозвучало в ответ на угрозы Трампа обложить пошлинами в 10–20% весь европейский импорт в США, отмечает издание.

Европейская комиссия намерена на следующей неделе изучить вопрос о введении более жестких ограничений на импорт, сказали собеседники издания. По их информации, на первом этапе они могут коснуться таких культур как соя, выращенная с использованием пестицидов, которые фермерам ЕС использовать запрещено.

Пестициды, содержащие канцерогены, мутагены или вещества, нарушающие работу эндокринной системы, не должны допускаться в ЕС в составе импортируемых продуктов питания, заявил еврокомиссар по здравоохранению Оливер Вархели в интервью FT в январе.

"У нас есть очень четкие сигналы от парламента, очень четкие сигналы также от государств-членов и от наших фермеров: все, что запрещено в ЕС, должно быть запрещено в ЕС, даже если это импортный продукт", - заявил Вархели.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил об устанавливании "взаимного тарифа" в международной торговле.

Ранее он подписал указ о введении пошлин в размере 25% на ввоз стали и алюминия из других стран.