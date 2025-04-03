Китай призвал США "немедленно" отменить свои последние пошлины и пообещал принять контрмеры. Об этом сообщает Reuters.

Министерство торговли Китая заявило, что действия США игнорируют многолетний баланс интересов, а Штаты "уже давно извлекают большую выгоду из международной торговли".

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что против Китая будут введены пошлины в размере 34% в дополнение к 20%, которые он ввел ранее в этом году. Общий размер пошлин составит 54% и приблизится к цифре в 60%, которой он угрожал в ходе предвыборной кампании.

Также министр экономики Германии Роберт Хабек угрожает Трампу, что Европа объединится с другими странами, чтобы ответить на пошлины США.

"Я вижу, что Дональд Трамп сдастся под давлением, что он скорректирует свои заявления под давлением, но логическим следствием этого является то, что ему также нужно будет почувствовать давление. И это давление теперь должно быть развернуто со стороны Германии, со стороны Европы в союзе с другими странами, и тогда мы увидим, кто сильнее в этом армрестлинге", - заявил CNBC Роберт Хабек,

Для Германии пошлины Трампа это "экономическая катастрофа", заявили Bild немецкие экономисты.

По расчетам Института немецкой экономики в Кёльне, за четыре года пошлины могут обойтись ФРГ в 200 миллиардов евро, а падение ВВП к 2028 году составит 1,5%.

"Для Германии пошлина в 20% - это экономическая катастрофа", - заявили авторы исследования Юрген Маттес и Самина Султан.

Общий ущерб для ЕС может составить около 750 миллиардов евро.

Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов принять контрмеры в ответ на тарифы США.

Эксперты считают, что пошлины Трампа могут привести к глобальной рецессии.