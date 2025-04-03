Мировые тарифы президента США Дональда Трампа могут привести к третьей за 20 лет глобальной рецессии, особенно если последуют ответные меры других стран и если вообще они будут реализованы.

Об этом написал финансовый корреспондент Axios Феликс Салмон.

Предыдущие две были в ходе финансового кризиса 2008-2009 годов и пандемии COVID в 2020.

По оценке автора, из-за тарифов США сократят импорт, что "устранит ключевой фактор мировой экономики", особенно для стран, зависящих от экспорта, таких как Германия и Китай. Пекин экспортирует множество высокотехнологичных товаров, таких как iPhone, а также является локомотивом, который обеспечивает доступными товарами миллионы семей с низкими доходами. Таким образом, один только китайский тариф может привести к значительному росту бедности.

"Последние 75 лет глобализации привели к созданию сложной сети взаимозависимых экономик. Если тарифы США приведут к тому, что их основные торговые партнеры скатятся в рецессию, это опустошит экспорт США — $2,1 трлн товаров в прошлом году, плюс еще $1,1 трлн услуг. И это еще до того, как эти партнеры начнут вводить ответные тарифы", - пишет Салмон.

Экономист Fitch Олу Сонола заявил, что "это переломный момент для мировой экономики" и многие страны, скорее всего, окажутся в рецессии.

Аналитики JPMorgan также считают, что такая политика, если будет продолжена, "скорее всего, приведет к рецессии в экономике США и всего мира в этом году".

Однако многие эксперты сомневаются, что объявленные меры будут реализованы.

Напомним, Вашингтон ввел таможенные пошлины в отношении всех стран по принципу взаимности.

Затем глава минфина США Скотт Бессент призвал другие страны не принимать ответных мер на новые беспрецедентные пошлины Трампа.