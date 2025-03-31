Пекин, Токио и Сеул достигли консенсуса в том, что их три страны предпримут в ответ на экономические санкции Вашингтона.

Об этом сообщает гонконгский англоязычный еженедельник Standart со ссылкой на публикацию в социальной сети информации от китайской государственной телекомпанией CCTV.

Так, на фоне торговых ограничний, анонсированным главой Белого дома Дональдом Трампом, Япония и Южная Корея намерены импортировать полупроводниковое сырьё из Китая, в свою очередь КНР заинтересован в закупке микросхем из Японии и Южной Кореи, сообщил аккаунт "Юйюань Тантянь" в сообщении на Weibo.

В ходе прошедшей встречи все три стороны договорились укреплять сотрудничество в области торговой логистики и начать диалог по вопросам экспортного контроля, говорится в сообщении.

Ранее Reuters сообщили, что три азиатские страны активизировали переговоры о совместном взаимодействии на фоне планов Трампа ввести пошлины на импорт со 2 апреля.

Издание отмечает, что Пекин, Сеул и Токио являются основными торговыми партнёрами США, при этом лишь последние две столицы выступают политическими союзниками Вашингтона.

Напомним, Еврокомиссия также готовит ответные меры на пошлины США.