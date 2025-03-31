Восток объединяется против США. Иллюстративное фото – geneticliteracyproject.org

Южная Корея, Китай и Япония провели в воскресенье свой первый экономический диалог за пять лет – они готовятся к введению американских пошлин президентом США Дональдом Трампом.

Об этом пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление участников встречи.

Так, министры торговли трёх стран договорились "тесно сотрудничать в целях проведения всесторонних переговоров на высоком уровне" по соглашению о свободной торговле между Южной Кореей, Японией и Китаем в целях содействия "региональной и глобальной торговле".

Издание отмечает, что Пекин, Сеул и Токио являются основными торговыми партнёрами США, при этом лишь последние две столицы являются политическими союзниками Вашингтона.

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Напомним, сегодня Дональд Трамп заявил, что введёт пошлины против всех стран мира.

В Брюсселе на это ответили, что в таком случае "торговая война обострится до невообразимых последствий". При этом для ответа Вашингтону в ЕС будут использовать новый законодательный инструмент борьбы с принуждением, принятый недавно и выходящий за рамки сугубо коммерческого реагирования.

Ранее стало известно, что Китай остановил сделку о продаже портов Панамского канала американской компании.

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