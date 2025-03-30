Власти Китая остановили сделку, предполагающую продажу двух китайских портов на Панамском канале американскому инвестиционному фонду Black Rock.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Подписание соответствующего договора было запланировано на следующую неделю. Black Rock собирался выкупить контрольный пакет гонконгской компании CK Hutchison, которая имеет долю в 43 портах по всему миру.

Теперь сделка заблокирована антимонопольными органами Китая.

Издание пишет, что такой переход собственности рассматривался как "способ снизить напряжённость в регионе" после того, как президент США Дональд Трамп начал угрожать отобрать в пользу США Панамский канал.

Позже американский лидер одобрительно отзывался о предстоящей сделке.

Ранее газета Financial Times писала, что компания США выкупят два главных порта Панамского канала.

Согласно заявлению американских инвесторов, гонконгская компания CK Hutchison продаст бизнес консорциуму, в который входят BlackRock, Global Infrastructure Partners и Terminal Investment.

Между тем президент Панамы отрицает, что США вернут Панамский канал под свой контроль.

"Трамп лжёт. Панамский канал не находится в процессе возвращения, и это точно не та задача, которая даже обсуждалась в наших разговорах с госсекретарем Рубио или кем-то другим", – заявил Хосе Рауль Мулино.