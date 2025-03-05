Президент Панамы Хосе Рауль Мулино обвинил американского лидера Дональда Трампа во лжи о том, что США вернут контроль над Панамским каналом.

Об этом Хосе Рауль Мулино написал в соцсети X.

"Снова президент Трамп лжет. Панамский канал не находится в процессе возвращения, и это точно не та задача, которая даже обсуждалась в наших разговорах с секретарем Рубио или кем-то другим. От имени Панамы и всех панамцев я отвергаю это новое оскорбление правды и нашего достоинства как нации", – заявил президент Панамы.

Напомним, во время выступления в Конгрессе Трамп заявил, что США вернут контроль над Панамским каналом. Ответственным за возвращение Панамского канала США назначен глава Госдепа Марко Рубио. Трамп заявил, что Штаты уже начали возвращать контроль над Панамским каналом и привёл в доказательство соглашение о покупке двух портов канала компанией из США.

Ранее газета Financial Times писала, что два ключевых порта Панамского канала будут приобретены у китайцев американской компанией BlackRock.

Сделка была заключена после того, как президент США Дональд Трамп неоднократно выражал обеспокоенность предполагаемым китайским влиянием на канал и даже обещал отобрать его силой.