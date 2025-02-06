Требовать от США плату за проход принадлежащих им судов по Панамскому каналу абсурдно, заявил госсекретарь Марко Рубио.

Об этом сообщает AFP.

"У США есть обязательства в рамках договора защищать Панамский канал, если его будут атаковать. Этот договор исполняется вооруженными силами США, в частности ВМС. Я нахожу абсурдным, что мы должны платить за проход через зону, которую мы обязаны защищать во время конфликта", – сказал Рубио.

На днях Рубио в ходе визита в Панаму, ставшего его первой зарубежной поездкой после вступления в должность, потребовал от президента страны Хосе Рауля Мулино "немедленно" сократить китайское влияние на Панамский канал и пригрозил "ответными мерами".

После визита Рубио заявил, что Панама согласилась отменить плату за проход через канал для американских государственных судов. Однако Управление Панамского канала, контролируемое правительством страны, заявило, что никаких изменений в отношении американских судов принято не было.