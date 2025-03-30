Трамп уверен, что США получат Гренландию, и не исключил, что военной силой
Президент США Дональд Трамп уверен, что США получат Гренландию, и не исключил, что может быть применена военная сила.
Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - заявил президент США.
По его словам, существует высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы. Но подчеркнул, что "ничего не снимает с повестки".
На вопрос, какой сигнал аннексия острова подаст России, Трамп сказал, что ему "все равно".
"Я на самом деле не думаю об этом. Мне на самом деле все равно. Гренландия - это вообще отдельный предмет, совершенно другой. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - добавил он.
Днем ранее Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он посетил военные базы США и "проверил, что происходит с безопасностью Гренландии".
Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что заявления Трампа с территориальными претензиями на Гренландию "зашли слишком далеко".
Ранее в Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений президента США о намерении аннексировать их остров.