Президент США Дональд Трамп уверен, что США получат Гренландию, и не исключил, что может быть применена военная сила.

Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

"Мы получим Гренландию. Да, 100%", - заявил президент США.

По его словам, существует высокая вероятность осуществления этого без применения военной силы. Но подчеркнул, что "ничего не снимает с повестки".

На вопрос, какой сигнал аннексия острова подаст России, Трамп сказал, что ему "все равно".

"Я на самом деле не думаю об этом. Мне на самом деле все равно. Гренландия - это вообще отдельный предмет, совершенно другой. Это международный мир. Это международная безопасность и сила", - добавил он.

Днем ранее Гренландию посетил вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он посетил военные базы США и "проверил, что происходит с безопасностью Гренландии".

Напомним, министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что заявления Трампа с территориальными претензиями на Гренландию "зашли слишком далеко".

Ранее в Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений президента США о намерении аннексировать их остров.