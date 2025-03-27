Заявления президента США Дональда Трампа с территориальными претензиями на Гренландию "зашли слишком далеко".

Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По его словам, у Трампа наблюдается недостаток уважения к населению Гренландии.

"Я думаю, что это зашло слишком далеко как в отношении вмешательства во внутренние дела Гренландии, так и, что немаловажно, в недостатке уважения к гренландскому населению. Сейчас есть повод снова дать ясно понять, что мы не позволим американцам считать, что они могут решать, каким будет королевство. Это решение принимается королевством, частью которого является Гренландия", - заявил Поульсен.

Напомним, накануне Трамп снова заявил, что США должны получить Гренландию, и выразил уверенность в том, что ее получат. По его словам, Гренландия критически важна для международной безопасности и обороны Соединенных Штатов. Однако он не смог ответить на вопрос, хотят ли жители Гренландии стать гражданами США.

Ранее мы писали, что в Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений Трампа о намерении аннексировать их остров. Митинги прошли в столице Нууке и других городах острова.