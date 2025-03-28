Соглашение о прекращении огня в Черном море близко к реализации.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая на американской военной базе в Гренландии.

"Я думаю, что, если посмотреть на то, о чем мы говорили, у нас есть прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. У нас есть идея перемирия для коммерческого судоходства в Черном море, и я думаю, что мы почти реализовали и это", - сказал Вэнс.

"Мы думаем, что мы добились невероятного прогресса", - добавил вице-президент США, имея в виду украинское урегулирование.

Вэнс также сказал, что президент США Дональд Трамп будет "усердно работать каждый день", чтобы добиться мирного решения конфликта.

Между тем сам Трамп заявил, что прогресс в достижении урегулирования в Украине есть, но между сторонами "присутствует недоброжелательность".

"Я думаю, что мы добиваемся прогресса, но есть большая недоброжелательность между сторонами", — сказал Трамп в Белом доме.

Напомним, РФ выставила условием возобновления черноморской сделки снятие санкций с российского экспорта продовольствия и удобрений.

Почему это является ключевым пунктом, мы разбирались в отдельном материале.