Председатель Европейского совета Антониу Кошта считает, что временное прекращение огня в Украине является стратегической ошибкой, поскольку такое развитие событий может позволить России укрепиться и снова атаковать.

Слова Кошты передает португальский телеканал RTP.

"Что действительно имеет значение, так это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться", – сказал Кошта.

Он также отметил, что ценит усилия, которые США прилагают для привлечения России к переговорам, однако, по мнению европейского политика, российская сторона не выполняет взятые на себя обязательства.

Напомним, в последние дни именно Москва, которой, по мнению Кошты, выгодно временное прекращение огня, не дала согласия на перемирие.

В феврале премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Украине лучше воевать, чем соглашаться на мирное урегулирование в рамках политики президента США Дональда Трампа. По ее словам, Вашингтон создает "очень большую неопределенность".

А глава европейской дипломатии Кая Каллас и вовсе обвинила Трампа в том, что он повторяет "российские тезисы".