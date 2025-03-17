Украина требует, что она должна играть определяющую роль при мониторинге за соблюдением режима прекращения огня, поскольку все происходит на ее территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью "РБК-Украина".

По словам Сибиги, мониторингом также могут заниматься международные силы, а для контроля ситуации допустимо использовать дроны.

"Кто может осуществлять такой мониторинг, потому что безусловно есть национальная составляющая, это без нас не может быть, потому что это происходит на нашей территории. Поэтому Украина здесь определяющая относительно контроля и мониторинга за соблюдением перемирия. Мы уже приступили к формированию национальной команды, которая будет производить модальности, алгоритмы обеспечения этого процесса", - сказал глава МИД.

Он добавил, что должна быть и "международная составляющая", но "учитывая наш негативный опыт 2014-2022 годов, надо тщательно обсуждать возможность и целесообразность реализации такого международного компонента". Как он сообщил, об этом сейчас идут переговоры с ЕС и США.

При этом министр не ответил прямо на вопрос, как Украина отреагирует, если РФ потребует привлечь наблюдателей из Беларуси или Китая.

"Я не буду предполагать, что они будут себе придумывать. Есть четкие понимание, четкие правила, как это должно быть, чтобы соответствовать процессу обеспечения перемирия. Это наша позиция, мы понимаем примерно конфигурацию, уже имеем достаточно дипломатических шрамов в нашей истории, чтобы четко понимать и наш национальный интерес, и те шаги, которые действительно являются действенными", - сказал он.

Отметим, вопросы мониторинга прекращения огня поднимал и президент РФ Владимир Путин. Судя по всему, в настоящее время это одна из основных тем переговоров о перемирии, которые ведут Россия и США.