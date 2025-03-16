У президента США Дональда Трампа рассматривают условия президента РФ Владимира Путина по остановке огня.

Об этом заявил советник президент США по национальной безопасности Майк Уолтц телеканалу ABC.

По его словам, Соединенные Штаты дадут ответ в ближайшие дни.

"Мы услышали от президента Путина, что он обязательно рассмотрит прекращение огня. Есть еще кое-что, что он хотел бы видеть, и что команда президента Трампа по национальной безопасности рассмотрит в ближайшие дни", - сказал Уолтц.

В свою очередь госсекретарь США Марко Рубио назвал контакты с Россией "многообещающими".

По его словам, есть вероятность, что стороны скоро объявят об их результатах.

Ранее специальный представитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что разногласия между Вашингтоном и Москвой по этому вопросу сокращаются, и на следующей неделе состоится созвон двух президентов.

Напомним, Владимир Путин выставил два условия согласия России на перемирие - прекращение поставок оружия Украине и прекращение мобилизации в Украине. Что это значит, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что "из России идут неплохие сигналы касательно перемирия с Украиной".