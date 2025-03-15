Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что ответ президента РФ Владимира Путина на предложение о 30-дневном перемирии "недостаточно хорош".

По словам Стармера, такой ответ фактически воспринимается, как отказ от прекращения огня.

"Полное игнорирование Кремлем предложения президента Трампа о прекращении огня лишь демонстрирует, что Путин не настроен на мир", - заявил британский премьер.

Отметим, что также оценили ответ Путина ("я согласен на перемирие, но есть нюансы и условия") президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц.

Однако у американцев реакция иная. Накануне государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты "не собираются утверждать, что РФ пытается затягивать переговоры по Украине, наоборот, считают, что есть движение вперед". Он добавил, что США изучат позицию РФ по урегулированию в Украине в ближайшие выходные и примут решение о своих шагах.

Президент США Дональд Трамп несколько раз в течение последних суток заявлял о том, что с Путиным у Вашингтона идут "продуктивные и очень хорошие переговоры", и что от Москвы есть позитивные сигналы.