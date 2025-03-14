Советники по безопасности лидеров Великобритании, Германии и Франции отправились в Вашингтон на неанонсированную встречу.

Об этом сообщает журналист немецкого издание Die Welt Штефани Больцен.

Ранее советник президента США Дональда Трампа объявил об окончании эпохи войны в Украине, оценив шансы на мир как хорошие.

Майкл Уолтц отметил, что Вашингтон недоволен риторикой Киева в ответ на выдвинутые инициативы в экономике; и сказал, что США заслуживают получить возврат своих инвестиций в Украину.

Тем не менне пока что война в Украине продолжается, полномасштабный вооружённый конфликт с РФ идёт 1115-й день. Последние новости с главными событиями 14 марта 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Путин заявил, что согласен на перемирие со "своими условиями". Россия заявила о полном контроле над городом Суджёй в Курской области РФ. Генштаб ВСУ потерю Суджи не подтверждает. В Сумской области войска неприятеля вошли в село Басовка, сообщает Deep State.

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