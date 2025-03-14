Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить бойцов ВСУ, воюющих в Курской области.

Об этом он сказал на совещании с постоянными членами Совбеза, посвященном восстановлению отношений РФ и США.

"С пониманием относимся к призыву президента Трампа руководствоваться в отношении этих военнослужащих соображениями гуманитарного характера", - заявил глава Кремля.

Он заверил, что в случае сложения оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Но при этом отметил, что Киев для реализации призыва Трампа должен дать приказ своим военным в Курской области сдаться в плен.

"Для эффективной реализации призыва президента США необходим соответствующий приказ военно-политического руководства Украины своим воинским подразделениям - сложить оружие и сдаться в плен", - указал он.

Также он заявил, что ВСУ на Курщине совершали преступления против гражданского населения.

"Обращаем внимание, что они совершили в зоне вторжения многочисленные преступления против гражданского населения. Эти деяния, как я уже говорил, квалифицируются Генеральной прокуратурой РФ как терроризм", - сказал Путин.

Кроме того, он прокомментировал отношения Вашингтона и Москвы. По его словам, администрация Трампа делает все, чтобы восстановить хоть что-то в этих отношениях. И ситуация начинает меняться.

"Посмотрим, что получится", - добавил президент РФ.

Отметим, что в США также позитивно комментируют вчерашние переговоры с Россией.

Что касается положения ВСУ в Курской области, напомним, украинский Генштаб не подтверждает окружения украинских сил.