Администрация США в ближайшие дни проведет совещание, посвященное дальнейшему взаимодействию с Россией по урегулированию в Украине, президент Дональд Трамп определит следующие шаги.

Об этом заявил на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств "Большой семерки" в провинции Квебек госсекретарь США Марко Рубио.

"По нашему мнению, вчера были очень позитивные и продуктивные контакты между президентом Путиным и спецпосланником Уиткоффом. Он возвращается. Когда он вернется, надеюсь, мы соберемся в эти выходные. Мы более тщательно проведем оценку позиции России. Затем президент оценит, какими будут следующие шаги", - сказал госсекретарь.

Рубио также сообщил, что контакт Уиткоффа и Владимира Путина был позитивным и продуктивным, а США считают, что сделаны шаги к миру в Украине.

По его словам, США с осторожным оптимизмом оценивают нынешнее взаимодействие с РФ по поводу Украины. При этом США не собираются утверждать, что Москва пытается затягивать переговоры об Украине - наоборот, считают, что есть движение вперед.

"Сегодня мы в лучшей [позиции], чем неделю назад", - отметил Рубио.

Ранее о продуктивном и очень хорошем разговоре Уиткоффа с Путиным заявил Трамп.

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